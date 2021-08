Sosial şəbəkələrdə “Taliban”ın Əfqanıstan səmasında patrul xidməti apardığı ABŞ-a məxsus “Blackhawk” helikopterindən asılan adam görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəxsin amerikalılarla əməkdaşlıq etmiş tərcüməçiyə məxsus cəsəd olduğu və taliblər tərəfindən asıldığı iddia edilir.

Məsələ ilə bağlı məlumat rəsmi təsdiqini tapmayıb.

