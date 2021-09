Renka atasının arzusundan danışarkən göz yaşlarına boğuldu – VİDEO

ARB TV-nin “YouTube” layihəsi olan “Özümüz danışaq” verilişinin növbəti qonağı rəqqasə Rəna Ağamuradova (Renka) olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə atasının son istəyindən danışıb ağladı:

“Qızımla nəfəs alırdı. Deyirdi ki, qızımın, Milanın toyunu görüm. Amma qismət olmadı. Atam çox yaxşı həyat keçirib. Deyib-gülən, gəzən, yaxşı ətrafı olan. Həmişə ölümlə zarafat edirdi. Deyirdim ki, etmə, xoşlamıram. Öləndə qədrimi biləcəksiz, Əzarayıl gəlib 3-cünü də aparacaq deyirdi. Anam, bacım və qızım olmasaydı yaşaya bilməzdim”.

