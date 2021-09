Əfqanıstanda “Taliban”la müqavimət qüvvələri arası qarşıdurma davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pəncşir ətrafında başlayan döyüşlər Pərvan və Bağlan əyalətlərinə də yayılıb. “Taliban”ın ciddi itkilər verdiyinə dair məlumatlar var.

Qeyd edək ki, Pəncşir “Taliban”a tabe olmayan tək vilayətdir. Vilayətdəki döyüşçülərə tanınmış komandir Əhməd Şah Məsudun oğlu Əhməd Məsud başçılıq edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

