“ABŞ Əfqanıstanda əslində öz qaydalarını və həyat tərzini tətbiq etməyə çalışırdı. Bunu edənlər üçün, ABŞ üçün, Əfqanıstan üçün nəticə faciəvi oldu və itkidən başqa bir şey deyil. Nəticə sıfır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. Putin bildirib ki, məcburiyyətin nəticəsiz olacağını anlamaq lazımdır.

Putinin sözlərinə görə, vəziyyəti düzəltmək üçün insanlara kömək etmək lazımdır.

