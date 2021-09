Əfqanıstanda “Taliban” Pənçşirin müqavimət qüvvələrinə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çağırışda müqavimət qüvvələrindən silahı yerə qoymaq və “Taliban”a birləşmək təklif olunur. Açıqlamada bildirilir ki, toqquşmalardan qaçmaq üçün “Taliban”a qoşulmaq lazımdır. Qeyd edək ki, tərəflər arasında 3 gündür şiddətli döyüşlər gedir.

