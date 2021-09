İki həftə əvvəl Əfqanıstanı ələ keçirən “Taliban” yaxın saatlarla yeni hökumətin tərkibini açıqlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Kabildəki prezident sarayında hazırlıq görülür. “Taliban” nümayəndələrinin mətbuata verdiyi açıqlamaya görə, Əfqanıstanda İranın idarəetmə sisteminə oxşar hökumət qurulacaq. Ölkədə əsas söz sahibi Ali dini lider olacaq.

Ondan sonra isə prezident olacaq. Prezidentin isə 3 köməkçisinin olacağı irəli sürülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.