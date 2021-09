“Taliban” ABŞ ordusunun Əfqanıstanda saxladığı müasir silahları İrana verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran mənbələri belə iddia irəli sürüb. Məlumata görə, İrana verilən texnikalar arasında zirehli vasitələr, silahlar və digərləri var.

Qeyd edək ki, ABŞ hərbçilərinin Əfqanıstanda 85 milyard dollarlıq silah və texnikalar saxladığı irəli sürülür. Onların arasında zirehli texnikalarla yanaşı hərbi helikopterlər də var.

