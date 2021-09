“Kabildəki hava limanının işlədilməsi barədə “Taliban”ın və digər ölkələrin bizə təklifləri var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ankara təkliflərə cavab verməyə tələsmir.

Diplomatın sözlərinə görə, hazırda əsas məsələ Əfqanıstanda sabitliyin bərpa olunması və hökumətin qurulmasıdır.

