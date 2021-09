“Taliban” hərəkatı Əfqanıstanda təhlükəsizliyi təmin edəcəyi və insan haqlarına riayət edəcəyi təqdirdə Almaniya diplomatlarını Kabilə qaytarmağa hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın xarici işlər naziri Hayko Maas danışıb.

O, qeyd edib ki, “Taliban” tərəfindən bu şərtlər yerinə yetirilərsə, Almaniya Əfqanıstana humanitar yardım göstərə və inkişafına dəstək verə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.