“Bəzi şərtlər yerinə yetiriləndən sonra ABŞ “Taliban” hökumətini tanıya bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Dövlət Departamentindən belə açıqlama verilib. Bildirilib ki, hazırda Əfqanıstanda hökumət yoxdur. Hökumət qurulandan sonra ABŞ şərtləri nəzərdən keçirəcək. Açıqlamada bildirilir ki, “Taliban” nəzərdə tutulan şərtlərə əməl edərsə, ABŞ da onların hakimiyyətini tanımağı gündəminə ala bilər.

