Putindən SƏRT BƏYANAT: Bu fəlakətdir

Rusiya prezidenti Vladimir Putin dövlətlərin “Taliban”la bağlı açıqlamalarını tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, dövlətlər bəyanatlar vermək əvəzinə addımlar atmalıdır. O bildirib:

“Əfqanıstanda ABŞ və müttəfiqləri üçün işləyən, lakin indi tərk edilən insanların sayına diqqət etsəniz, bu bir fəlakətdir. ABŞ və digər qərb ölkələrinin Əfqanıstandan çəkilməsi dərs olmalıdır. Əfqanıstana girdiklərini və çox sayda səhv etdiklərini etiraf edirlər. İndi eyni səhvləri başqa ölkələrdə də edirlər. Əgər həqiqətən səhvlərindən dərs alsalar onda dünya siyasətində dəyişiliklər görə bilərik.”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.