“Taliban” nümayiş etdirdi: Dünya çalxalandı - VİDEO

Əfqanıstanın dövlət televiziyasında “Taliban”la bağlı təbliğat videosu nümayiş olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda “Taliban”ın hərbi paradının görüntüləri əks olunub. Lakin “Taliban”ın güc nümayişi dünyada böyük rezonans yaradıb. Nümayiş olunan silahlar arasında ABŞ sursatları ilə yanaşı intihar hücumları təşkil etmək üçün minalanmış avtomobillər və kamikadze gödəkçələrinin olması müzakirələrə yol açıb.

Əfqanıstanın fəthini qeyd edən “Taliban”ın hərbi paradında terror hücumlarına dair vasitələri nümayiş etdirməsi müxtəlif suallar yaradıb.

