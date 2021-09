ABŞ “Taliban”ı tanımaq üçün şərtini açıqladı

“ABŞ “Taliban” radikal hərəkatını Əfqanıstan hökuməti kimi tanımağa tələsmir”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Cen Psaki deyib. O bildirib ki, Vaşinqtonun qərarı taliblərin gələcək addımlarından asılı olacaq:

“Dövlət başçımızın dünən dediyi kimi, tanımağa tələsmirik. Bu, “Taliban”ın gələcəkdə hansı addımlar atacağından asılı olacaq. Dünya, o cümlədən ABŞ bu addımları izləyəcək”.

Psaki əlavə edib ki, Vaşinqton taliblərin Əfqanıstanda tanınması üçün vaxt cədvəli təyin etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.