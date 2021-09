Qadınlara pul verib, onları videoya çəkən şəxs danışdı: O mənim arvadımdır - VİDEO

Türkiyənin Kayseri vilayətində çirkin əməlləri ilə gündəmə gələn 33 yaşlı Ərkan adlı şəxs danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, görüntülərdəki xanımlardan biri onun həyat yoldaşı olub. Şübhəli bildirib ki, o görüntüləri tanınmaq üçün çəkirmiş.

Qeyd edək ki, 33 yaşlı şəxs pula ehtiyacı olan qadınları evə çağıraraq, onlara təcavüz edib. Qadınlara əzab verib. Üstəlik, Erkan həmin anları lentə alıb. Hadisənin üstü qadınlardan birinin şikayəti əsasında açılıb. Məlum olub ki, Erkan qəşəng hesab etdiyi qadınlara 500 türk lirəsi, digərlərinə isə 250 türk lirəsi verib.

Polis şübhəlini nəzarətə götürüb. Araşdırmalar davam edir.

