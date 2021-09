“Çin Əfqanıstanda “Taliban”ın qurduğu müvəqqəti hökumətlə dialoqu davam etdirəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vanq Vinbin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Əfqanıstanda hökumətin qurulması vacib addım idi. Sözçü deyib:

“Ümid edirik ki, Əfqanıstanda səlahiyyətlilər bütün etnik qrupları əhatə edən insanların tələblərini dinləyəcək və beynəlxalq ictimaiyyətin gözləntilərini yerinə yetirəcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.