Əfqanıstanın paytaxtı Kabilə bir neçə raket düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tolo News” məlumat yayıb. Bildirilir ki, insident Kabil elektrik stansiyasının yaxınlığında baş verib. Sakinlər raketlərin stansiyaya düşdüyünü bildirir.

Ölənlər və xəsarət alanlar barədə hələlik məlumat yoxdur.

