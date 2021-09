“Məni ləyaqətsiz şəkildə öldürəcəklər” - “Taliban”ın axtardığı qadın + Video

“Taliban” hərəkatı Əfqanıstanda nəzarəti ələ keçirməzdən əvvəl fəallığı ilə məşhur olan, qadın hüquqları müdafiəsi üzrə fəal Taranom Seyidi gələcəyi ilə bağlı çox narahatdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda “Taliban” rejimindən gizlənən Taranom Seyidi “CNN” müxbiri ilə söhbəti zamanı yaşadığı dəhşəti dilə gətirib.

Müxbirin sözlərinə görə, bu qadının yeganə “cinayəti” küçələrdə bərabər hüquqlarını tələb etməkdir. Müxbir bildirir ki, o döyülüb və təzyiqlərə məruz qalıb. Bunun ardınca da “Taliban” qorxusu onu hər yerdə izləyir.

“Onlar bizə hədə-qorxu gəlməyə və gizlincə edam etməyə çalışırlar. Necə ki bunu mənim bir çox qadın dostuma ediblər. Mən ölümdən qorxmuram. Lakin onlar məni tapdıqda arzu edirəm ki, məni tez öldürsünlər. Əgər onlar ilk olaraq mənə işgəncə versələr, sonradan ləyaqətsiz şəkildə öldürəcəklər. Hər kəs şərəfli şəkildə ölməyi arzulayır”, - deyə Seyidi əlavə edib.

T. Seyidi hazırda ailəsinin və zorakılıqdan xilas etdiyi uşaqların qayğısına qaldığı yeganə insan olduğunu deyib. Bununla belə, ölkədə qalmağın onun üçün ölüm riski daşıdığını vurğulayıb.

Seyidi bildirib ki, onun gələcək taleyi kömək üçün müraciət etdiyi ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada və digər ölkələrdən asılıdır. O, ölkəni tərk edəcəyi halda da, mübarizəsini davam etdirəcəyini əlavə edib.

