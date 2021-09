Əfqanıstanın Cəlalabad şəhərində minalanmış avtomobilin partlaması nəticəsində azı 3 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 18 nəfərin yaralandığı qeyd edilir.

Nanqarhar əyalətinin səlahiyyətliləri isə partlayışın insan itkisinə səbəb olmadığını bildiriblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.