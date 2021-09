Əfqanıstanın şərqindəki Cəlalabad şəhərində “Taliban” maşınına terror hücumu təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə, iki mülki şəxs ölüb.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, hücumda ən azı beş nəfər yaralanıb. Onların arasında “Taliban” üzvlərinin də olduğu bildirilir.

Hücumu hələlik üzərinə götürən olmayıb.

