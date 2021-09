İngiltərə futbol çempionatının beşinci turunun oyununda “Çelsi” səfərdə “Tottenhem”lə qarşı-qarşıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçda 3:0 hesabı ilə Çelsi qələbə qazanıb.

Qolları Tiaqo Silva (49-cu dəqiqə), N'Qolo Kante (57) və Antonio Rüdiger (90+2) vurublar.

Turnir cədvəlində “Çelsi” 13 xalla birinci, “Tottenhem” 9 xalla yeddinci yerdədir.

Növbəti turda “Çelsi” sentyabrın 25-də “Mançester Siti” ilə, “Tottenhem” isə ertəsi gün “Arsenal”la qarşılaşacaq

