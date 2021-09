Qazaxıstanda COVID-19-un “Eta” ştamı (“Nigeriya” ştamı) aşkarlanıb.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin səhiyyə naziri Aleksey Soy məlumat verib.

O bildirib ki, yeni ştamın klinik əlamətləri “Alpha” və “Beta” ştamlarının əlamətləri ilə eynidir. Belə ki, “Eta” ştamına yoluxanlarda da yüksək temperatur, öskürək, iybilmə və dadbilmə qabiliyyətinin itirilməsi, xəstəliyin ağır keçməsi kimi hallar müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.