Sudanda hərbi çevrilişə cəhd edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət televiziyası məlumat yayıb. Hakim dairələrin məlumatına görə, paytaxt Xartumda bir qrup hərbçi hakimiyyəti ələ keçirmək istəyib. Lakin onların qarşısı alınıb. Məlumata görə, hazırda vəziyyət nəzarət altındadır.

Qeyd edək ki, idarəetmədə olan hazırki qüvvələr də elə hakimiyyəti hərbi çevriliş yolu ilə ələ keçirib. 2019-cu ildə hərbçilər prezident Ömər əl-Bəşiri devirərək, hakimiyyəti ələ keçirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.