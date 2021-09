Hindistanda 25 yaşlı qadın iti üçün 12 yerlik VİP bölməsinin hamısının biletlərini alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın itin rahat uçması üçün belə addım atıb. O, Mumbaydan Çennaiyə uçmaq üçün 4400 dollar ödəyib.

Məlumata görə, Malta cinsindən olan itlə yanaşı qadın və xidmətçisi də VİP bölməsində uçub.

