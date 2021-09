“Türkiyənin Krımdakı seçkilərlə bağlı açıqlamasını qəbul etmirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitriy Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya mövqeyini açıq şəkildə bəyan edir. Peskovun sözlərinə görə, Rusiya ümid edir ki, Türkiyənin Krımla bağlı mövqeyi dəyişəcək.

Qeyd edək ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Krımda keçirilən Duma seçkilərinin legitimliyini tanımadıqlarını bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.