“Taliban” BMT-yə məkub ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda qeyd edilib ki, BMT-də keçmiş hökumətin deyil, “Taliban”nın nümayəndəsi təmsil olunmalıdır. “Taliban” BMT Assambleyasına iştirak etmək üçün tələb irəli sürüb. Suheyl Şahin isə BMT-də təmsil edilmək üçün namizəd göstərilib.

Qeyd edək ki, Əfqanıstanı BMT-də keçmiş hökumətin nümayəndəsi Qulam İsakzai təmsil edir.

