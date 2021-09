ABŞ-ın Texas ştatına Meksikadan qanunsuz girən haitili qaçqınlar ölkələrinə geri göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar paytaxt Port-o-Prensdəki hava limanına endirilib. Lakin qaçqınlar yenidən təyyarəyə minməyə cəhd göstərib. Onlar yenidən Texasa qayıtmaq istəyib. Nəticədə xaos baş verib.

Pilotlar qapıları bağlayaraq, qaçqınların qarşısını almağa cəhd göstərib. Qaçqınların əşyaları təyyarədən yerə atılıb.

