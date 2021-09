İstanbuldakı Xilasetmə və Sualtı Komandanlığında Azərbaycan və Somali Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hərbçiləri üçün keçirilən "Beynəlxalq Dalğıc Kursu"nun buraxılış mərasimi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi tvitter hesabında məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Somali hərbi dənizçiləri kursu uğurla başa vurublar.

