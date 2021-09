BBC-nin keçmiş spikeri Alisa Levine müsahibə almaq üçün gənc cütlüyü yayıma dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 21 yaşlı qızla 27 yaşlı oğlan yayımda qəflətən sevişməyə başlayıblar.

Hazırlıqsız olan aparıcı nə edəcəyini bilməyib. Aparıcı onlara baxmamaq üçün diqqətini ətrafa yönəldib.

Məlum olub ki, cütlük canlı yayımlarda sevişərək baxış sayına görə pul qazanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.