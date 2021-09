Somalinin paytaxtı Moqadişuda bomba yüklü maşınla terror hücumu həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə, yeddi nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb.

Hücumu hələlik heç bir terror təşkilatı öz üzərinə götürməyib.

