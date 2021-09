Putin Qarabağdakı generalı bu səbəbdən geri çağırdı

Məlumata görə, general Kosobokov Laçın koridorunun genişləndirilməsi və razılaşdırılmamış yeni postların qurulmasına göstəriş veribmiş

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya sülhməramlılarının cəmi bir neçə gün əvvəl Qarabağa təyinat almış komandanı Mixail Kosobokovun qəfil geri çağırılması diqqətə layiq hadisədir. Əslində, onun təyinatında sanki bir tərslik olduğu qənaəti yaranmışdı. Bir maraqlı fakta diqqət edək.

Sentyabrın 10-da Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov Qarabağdakı Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin keçmiş komandanı Rüstəm Muradovu və onun yerinə təyin edilən Mixail Kosobokovu qəbul etməsi barədə rəsmi xəbər yayılmışdı. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti görüş haqda məlumatının "quru tonu” o zaman diqqətdən yayınmamışdı. Məsələn, Müdafiə Nazirliyi generalların görüşünün fotosunu belə yaymamışdı.

