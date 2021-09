Əfqanıstanda hakimiyyətə gələn “Taliban” hərəkatı insan oğurluğunda ittiham olunan Herat əyalətinin dörd sakinini edam edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Aamaj News” agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, cinayətkarlar böyük izdiham qarşısında dar ağacından asılıb.

“Taliban” hələlik hadisə ilə bağlı şərh verməyib.

