Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusun qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitunun həkimi, tibb elmlər namizədi Gülməmməd Hacıyev koronavisdan vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.