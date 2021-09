Əfqanıstanın Hilmənd vilayətində bərbərlərin saqqal qırxması və bərbərxanalarda musiqi səsləndirməsi qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlara bu barədə“Taliban” üzvləri bildirib. “Taliban” üzvlərinin sözlərinə görə, şəriət bunları qadağan edir.

Bildirilib ki, bərbərlər qadağanı pozsa şəriət qaydalarına görə cəzalandırılacaq.

