"Volvo" yeni loqosunu istifadəçilərə təqdim etdi

94 il yaşı olan "Volvo" maşın firması 7-ci dəfə loqosunu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə loqoda mavi və gümüş rənglərin əvəzinə, ağ və qara rənglərdən istiafdə olunub.

Qeyd edək ki, İsveçrədə yaradılan "Volvo" yük maşınları, avtobuslar, avtomobillər, inşaat texnikası, dəniz mühərrikləri və sənaye mühərrikləri istehsal edən bir şirkətdir.

Şirkətin simvolu dəmirin simvoludur. Avtomobillərdə istifadə olunan poladın dayanıqlılığını təsvir etmək üçün seçilmiş bu simvol İsveç poladının dayanıqlığını göstərir.

köhnə loqo



yeni loqo



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.