“Taliban” Əfqanıstanın sonuncu şahı Zahir-Şahın dövründəki konstitusiyadan istifadə edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ədliyyə naziri vəzifəsini icra edən Əbdül Hakim Şəriə bildirib. Onun sözlərinə görə, yeni konstitusiya formalaşdırılana qədər bu ali sənəd əsas tutulacaq. Lakin Zahir-Şahın dövründəki konstitusiyada əks olunmuş şəriətə zidd maddələr istisna olacaq

