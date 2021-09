“Taliban” Əfqanıstanın hava məkanının ABŞ-ın pilotsuz uçuş aparatları tərəfindən pozulduğunu bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın Tvitter səhifəsində yazılıb. Bildirilir ki, ölkənin hava məkanında ABŞ PUA-larının görünməsi “Əfqanıstan islam Əmirliyi”nin suverenliyinin pozulmasıdır:

“Biz bütün ölkələri, xüsusilə ABŞ-ı qarşılıqlı öhdəliklərə uyğun hərəkət etməyə çağırırıq. Əks halda, mənfi nəticələri ola bilər”.

