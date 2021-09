Türkiyənin Bursa şəhərində nişanlısı ilə mübahisə edən gənc sevdiyi qadının könlünü almaq üçün kran ilə onun yaşadığı mənzilin eyvanına qalxıb.



Öz növbəsində oğlanın dostları ona pirotexniki məşəllərlə dəstək verib.

Video sosial şəbəkələrdə yayılıb və maraqla izlənilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.