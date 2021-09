Əfqanıstanda hakimiyyətə gələn "Taliban" hərəkatı öz şəxsi heyətinin hazırlanması üçün təlim mərkəzi açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əfqanıstan İslam Əmirliyinin (taliblərin istifadə etdiyi dövlətin adı) informasiya portalı məlumat yayıb.

Onun sözlərinə görə, ölkənin cənubunda yerləşən Zabul əyalətində hərbi təlim mərkəzində kursantların ilk işə qəbuluna 400 Taliban tərəfdarı daxil edilib.

