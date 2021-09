“ABŞ Əfqanıstanda müharibəni uduzdu”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Qərargah Rəislərinin Birgə Komitəsinin rəhbəri Mark Milli belə açıqlama verib. O bildirib ki, ordu verilən tapşırıqların bir qismini icra edib. Lakin əsas məqsədə çatmaq mümkün olmayıb.

Milli bildirib ki, ABŞ müharibəni son 20 gün və ya 20 ayda deyil, əslində çoxdan uduzmuşdu. Milli deyib ki, Vaşinqtonun Əfqanıstanla bağlı qərarları yalnış olub.

