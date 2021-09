Braziliyada koronavirusa qarşı hələlik təsdiq edilməmiş dərman xəstələr üzərində sınaqdan keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, dərmanın istifadə etmək üçün icazəsi olmayıb. İddialara görə, proses gizli həyata keçirilib. Nəticədə 9 nəfər ölüb. Lakin tələfatın çox olduğu istisna edilmir.

Məlumata görə, hakim dairələrin “möcüzə dərman” kimi bəhs etdiyi dərmanların səbəb olduğu ölüm hadisələri 12 həkim tərəfindən ifşa edilib.

