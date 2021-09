"Balmain" brendi Paris moda həftəsi çərçivəsində dəfilə keçirib.

Metbuat.az axşam.az istinadla xəbər verir ki, podiuma çıxan modellər arasına Fransanın keçmiş birinci xanımı Karla Bruni də olub.

Naomi Kampbell və Lara Stoun kimi məşhur modellər də onu müşayiət edənlər arasındayer alıb.

