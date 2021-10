DÇ-nin seçmə mərhələsində yarışan millimizin heyəti açıqlanıb

Dünya çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan millisi oktyabrın 9-da İrlandiya, oktyabrın 12-də isə Serbiya ilə qarşılaşacaq

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandasının heyətinə "Qarabağ"ın 9 futbolçusu - Şahruddin Məhəmmədəliyev, Emil Balayev, Maksim Medvedev, Bəhlul Mustafazadə, Abbas Hüseynov, Toral Bayramov, Qara Qarayev, Filip Ozobiç və Ramil Şeydayev daxil edilib.

Ümumlikdə, matçda yarışan komanda heyətinə bu idmançılar daxil edilib:

