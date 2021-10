ABŞ-ın sabiq prezidenti Donald Tramp "Twitter" hesabının müvəqqəti qaytarılması üçün Florida ştat məhkəməsinə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, D.Tramp hesabın tam qaytarılması ilə bağlı məhkəmənin davam etdiyi müddət ərzində hesabının müvəqqəti aktivləşdirilməsini tələb edir.

O bildirir ki, rəsmi hesabı siyasi rəqiblərinin təzyiqi ilə bağladılıb.

