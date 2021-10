İtaliyada 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnən təyyarə qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Milanın cənub-qərbində “San-Donato” metro stansiyası yaxınlığında baş verib.

“Piper” tipli təyyarənin düşməsi nəticəsində 2 pilot, 6 sərnişin həlak olub.

