İngiltərə Premyer Liqasında 7-ci turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun mərkəzi matçı bu günə təsadüf edib.

“Liverpul” öz meydanında “Mançester Siti”ni qəbul edib. 4 qolun vurulduğu görüşdə qalib müəyyənləşməyib – 2:2.

Qollar: Mane, 59 (1:0), Foden, 69 (1:1), Salah, 76 (2:1), De Brüyne, 81 (1:1)

Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 16 xalla “Çelsi” başçılıq edir. “Liverpul” 15 xalla 2-ci, “Mançester Siti” 14 xalla 3-cüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.