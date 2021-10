Dünyada İLK: Film çəkmək üçün kosmosa getdilər

Beynəlxalq Kosmik Stansiyada (BKS) ilk bədii filmi çəkəcək rusiyalı çəkiliş heyəti stansiyaya çatıb.

Metbuat.az olke.az-a istinadla xəbər verir ki, kosmonavt Anton Şkaplerovun müşayiəti ilə rejissor Klim Şipenko və aktrisa Yuliya Peresild bu gün səhər saatlarında Qazaxıstanın Baykonur kosmodromundan BKS-ə yola düşüb,

Bir neçə saatlıq uçuşdan sonra "Soyuz MS-19" daşıyıcısı stansiyanın "Rassvet" moduluna birləşib. Yaxın saatlarda kosmonavtla birgə çəkiliş heyəti BKS-ə daxil olacaq.

Qeyd edək ki, kosmosda "Çağırış" adlı filmin çəkilişləri aparılacaq. Çəkiliş heyətinin oktyabrın 17-də Yerə qayıtması planlaşdırılır.

