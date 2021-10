Əfqanıstanda “Taliban” hakimiyyəti sakinlərə pasport verilməsi prosesini bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk mərhələdə 25 min nəfərə pasport verilib. Məlumata görə, hər gün insanlara 3 min pasport verilir. Bu sayın 6 minə çatdırılması planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, “Taliban” hakimiyyəti ələ keçirəndən sonra sakinlərə pasport verilməsini dayandırmışdı.

