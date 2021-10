Rusiya Əfqanıstan haqqından beynəlxalq iclas təşkil edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Əfqanıstan üzrə xüsusi nümayəndəsi Zamir Kabulov iclasa Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirən “Taliban” təmsilçilərinin də dəvət olunacağını açıqlayıb.

Kabulov iclas barədə daha geniş açıqlama verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.