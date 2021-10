YAP Sabunçu Təşkilatı “Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək” İctimai Birliyi ilə birgə qaziləri mükafatlandırdı - FOTOLAR

“Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək” İctimai Birliyi təşkilatçılığı, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sabunçu Rayon Təşkilatının ictimai təşəbbüsü əsasında 44 günlük vətən müharibəsinin 1 illiyi münasibətilə Vətən müharibəsi dövründə xüsusi xidmətləri olmuş qazilərin mükafatlandırma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mükafatlandırma mərasimində qazilər, YAP Sabunçu Rayon Təşkilatının rəhbərliyi, Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin idarə heyəti və fəal üzvüləri, tanınmış ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edərək çıxış ediblər.

Mükafatlandırma mərasimində YAP Sabunçu Rayon Təşkilatının sədri Misirxan Vəliyev,Millət vəkili Əliabbas Salahzadə, Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin sədr əvəzi Qalib Əliyev,sədr müavini Məcid Məmmədov, Vətən müharibəsi qəhrəmanı Bəxtiyar Mustafayev, qazilər çıxış edərək 44 günlük Vətən müharibəsində uğurlu tarixi qələbə Zəfərinin qazanılmasında Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin dəmir yumruğu və rəhbərliyi altında Müzəffər ordumuzun torpaqlarımızı işğalçı erməni qəsbkarlarından azad edilməsində göstərdikləri fədakarlıqdan danışıblar. Bildirilib ki, şəhid ailələrinə və qazilərə, müharibə iştirakçılarına diqqət və qayğı yönümündə birgə ictimai-siyasi fəaliyyət olduqca vacibdir.

Qazilərin mükafatlandırma mərasimi ilə bağlı Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zamin Zeynal jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ilə birgə bu cür milli vətənpərvər təşəbbüslərlə çıxış etməkdə əsas məqsəd Ali Baş Komandan, Prezident cənab İlham Əliyevin Şəhid ailələri, qazilər və müharibə iştirakçılarının sosial durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi ictimai siyasi kursu əsas götürərək Dövlət QHT münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi fonunda vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən bu cür ictimai dəstəyin davamlılığını təmin etməkdir.

Birlik rəsmisi onu da qeyd edib ki, Vətən müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi gələcəkdə də Yeni Azərbaycan Partiyası ilə milli, vətənpərvər ruhda birgə təşəbbüs və layihələrdə iştirak edərək ölkəmizin həssas təbəqəsinə qulluq və xidmət etmək üçün bütün imkanlarını səfərbər edəcək.

Qeyd edək ki, mükafatlandırma mərasimində 40 dan çox Qaziyə mükəfat və hədiyyələr təqdim edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.