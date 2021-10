Aparıcı Lalə Azərtaş yeni mövsümdə "Xəzər" TV-də yeni proqramla efirdə olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Təsir dairəsi" adlı veriliş müxtəlif insan talelərindən bəhs edəcək.

Veriliş həftəiçi hər gün, saat 16:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, o, bir müddət əvvəl "Xəzər TV"də "Birinci studiya" proqramına aparıcılıq edirdi.

